Milyen érzés, hogy a kampány sikeres volt és sikerült nyerni, folytatni a munkát?

– Nem tudom van -e erre szó, van -e erre érzés „ezt a földet választottam….. idehívott az élet, itt ér utol a végzet…” a szórólapon lévő szlogen, a hozzá választott zene tudatos és őszinte érzéseket takar.

Mit üzenne a választóknak?

– Az első szó mindig a köszöneté, a részvételi arány bizonyította, hogy egy községben az emberek akkor jönnek el szavazni tömegesen, ha van választási lehetőségük. Idén ez adott volt, hosszú idő óta először. Három polgármester és tizenöt képviselő jelölt volt. Ami azt is jelenti, hogy mások is késztetést éreztek arra, hogy a faluért a faluban tevékenykedjenek, akár fizikai, akár szakmai munkájukkal segítség a település előremenetelét. Amit én üzennék az az, hogy mindig őrizzük meg a nyugalmunkat, ne engedjük, hogy a ránk zúduló agresszió elérje a falu közösségét, mielőtt ítélnénk, tájékozódjunk. A hivatal kapuja, a polgármester ajtaja mindig nyitva áll, jöjjenek, mondják az ötleteiket, javaslataikat!

Mi a véleménye a megválasztott képviselőkről? Mennyiben alakult át a csapat, mit lehet róluk tudni?

– A képviselő-testület megválasztott tagjai, akik októberben kezdik a munkát: Varga Ferenc, Vargáné Kerekes Erzsébet, Klima István, Tóth István, Herceg József és Király Anikó. Mindegyiküket személyesen és évek óta ismerem, velük együtt dolgozunk nap mint nap a faluban, a faluért. A bemutatkozó és „kampányoló” szórólapjaikon olvasható tenni akarást előre is köszönöm. Nagy öröm, hogy aki nem jutott be most a hat főbe, azok közül már többen jelezték, hogy természetesen folytatják az eddig megkezdett munkát és segítenek a továbbiakban a falunak a fejlődésben. Azt hiszem ennél nagyobb elismerés nem is kell egy polgármesternek, tudva, hogy mind a képviselő-testületben, mind pedig a jelöltekben olyan embereket tudhat a háta mögött, akik tisztelettel fordulnak irányába és a faluért dolgoznak, akkor is, ha a tizenöt főből, most nincsenek benne az első hatban. Aki segíteni és tenni akar, az mindig megtalálja a megfelelő alkalmat és cselekedetet.