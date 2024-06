Bár hosszú ideje vezeti már a települést, mégis arra kérem mutatkozzon be olvasóinknak, a beszélgetésünk elején.

Köszönöm a lehetőséget, nagyon szívesen. 2006 óta, eddig öt alkalommal nyertem el a választók és a településen élők bizalmát és lehettem Vajta polgármestere, amelyet nagy tisztelettel megköszönök! 48 éve élek Vajtán családommal, megválasztásom esetén együtt tovább, Vajtáért és Önökért fogok dolgozni!

Össze tudná foglalni az eddigi legfontosabb eredményeit a településen?

Természetesen. Készítettünk egy kiadványt, ebben is felelevenítem az elmúlt tizennyolc év közösen elért eredményeit, és ismertetem a folyamatban levő és mindannyiunk életére hatással levő fejlesztéseinket, beruházásainkat, és közösségi eseményeinket. Itt most csak néhányat említek, a sok közül. Vajta központ – Szabadság tér felújítása, Támfalépítés befejezése a konyha és étkező árok mellett, Orvosi műszerek beszerzése a rendelőbe. Az orvosi rendelő felújítása: tetőcsere, nyílászáró csere, belső festés. Említhetem még az útfelújításokat is, Alkotmány utca és József Attila utca esetében, de komoly munkát végzünk például az illegális hulladéklerakók felszámolásának ügyében is. Vajta szép és élhető falu, tavasszal és ősszel virágokat ültetünk, gondozzuk tereinket, virágládák kihelyezésével, virág ágyásokkal szépítjük köztereinket. A Szabadság tér felújításával, üde színfoltja lett falunknak, új pihenőpadok, parkoló kialakítása mellett a közvilágítás korszerűsítésével esztétikus faluképet ad.

Milyen tervei vannak a jövőre nézve?

A vajtai termálfürdő felújítása, és hasznosítása továbbra is cél. Mindezekhez elengedhetetlen a belső utak, járdák rehabilitálása a csatornázási munkálatok után, és az árkok, vízelvezetők további folyamatos karbantartása az élhető falu elérése, fenntartása. Polgármesteri programom két alapgondolata: együttműködés a falu közösségével, és a fejlődés támogatása. Közösségépítés tekintetében célom egy befogadó, helyi értékeken alapuló közösségek fejlesztése, innovatív helyi kezdeményezések támogatásával, a meglévő közösségi terek felhasználásával, újra pozicionálásával. Régiónkban általános, hogy nem mindenki tud helyben dolgozni, ezért lenne kiemelten fontos a célkitűzéseimben, hogy olyan beruházások mellé álljunk, amik helyben biztosítják a megélhetést. Célom továbbra is kiemelt figyelmet fordítani az emberekre, a Vajtán élőkre.