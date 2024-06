Rövid idő alatt négy utca is útfelújításon esik át Sárszentmihályon, melynek első állomása az Arany János utca volt, majd ezt követte a Petőfi Sándor utca, a hét második felében pedig a Mély, valamint a Domb utca. Molnár Dezső alpolgármester a munkálatok kapcsán a feol.hu-nak elmondta, hogy az Arany János, valamint Petőfi Sándor utca egy szakasza korábban pályázati forrásból már megújult, maradtak azonban olyan részek, amelyek nem, így most azokon végeznek javítást, karbantartást. Ami a Mély, illetve a Domb utcát illeti, azok teljes egésze átesik a felújításon. A jelenlegi állás szerint a hét végére már be is fejeződnek a munkálatok.

Az alpolgármestertől azt is megtudtuk továbbá, hogy az önkormányzat a négy utcát a Masterplast támogatásával újítja fel.