Jöhet szél, eső, napsütés, folyamatosan dolgoznak a szakemberek a Bajcsy-Zs. utcában, hogy mielőbb birtokba vehessék a sétálók a felújított, kiváló minőségű járdát. A jó minőségű aszfaltos utak fontosak a kis település életében is. De nem csak az utak mellett zajlik a munka hiszen egy nappal az érkezés után máris munkára fogták az újonnan beszerzett traktort is a faluban, ami hatalmas segítség a közterületek és zöldfelületek gondozásában, és amellyel például a Dégi út kaszálása válik jelentősen egyszerűbbé. Kiderült az is a település közösségi oldaláról, hogy még további, más eszköz beszerzése is folyamatban van.

Hamar munkába is állították az új traktort Kálozon.

Fotó: az önkormányzattól