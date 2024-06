A hőség sem riasztotta vissza a legkisebbeket, akik izgatottan várakoztak, hogy a regisztráció után megkapják menetlevelüket, hogy aszerint teljesítsék a tízpróba feladatait. A közös bemelegítés után, pedig indulhatott is a matricák, és persze az élmények begyűjtése a különböző állomásokon. Volt minden, ami az atlétikához kapcsolódik természetesen, futás, ugrás, dobás. A felállított pontokon pedig az ARAK edzői és versenyzői várták a kicsiket, akik megmutathatták milyen gyorsan tudnak futni, milyen messzire tudnak ugrani és milyen nagyot tudnak dobni.

A távolugrógödör népszerű pont kedd délután

Fotó: Bagotai Zsanett / feol.hu

Akár egy vidámparkban, olyan hangulat volt a pályán, amit nevetés zengett be, az izgatottságot pedig tapintani lehetett a levegőben, és ahogy az lenni szokott a legjobb helyeken is, mindenki próbálta megkeresni a legrövidebb sort, hogy minél hamarabb az élmény részese lehessen. Mindeközben Babos Rita büszkén nézett körbe a pálya közepéről, akár egy édesanya a gyermekire, hiszen ha nem is szó szerint, de lényegében erről van szó, hiszen többször is elérzékenyült, miközben az ARAKocska elmúlt 10 évéről kérdeztük.

Babos Rita (balról az ötödik) és segítőtársai, akik nélkül nem lenne ARAKocska

Fotó: Bagotai Zsanett / feol.hu

– Amikor megálmodtam az ARAKocskát a legkisebb korosztályt szerettem volna megcélozni, ehhez pedig Lengyel Kati nénit hívtam segítségül. Nyolc fővel indultunk, így valóban családias volt a hangulat, de szerencsére alkalomról alkalomra egyre többen lettünk, ám a családias jellege a foglalkozásnak nem változott. A lényeg mindig is az volt és az lesz, hogy élményt adjunk, miközben megtanítjuk őket a mozgás szeretetére, minél játékosabb keretek között, természetesen az atlétika legfőbb mozgáselemeit belecsempészve a feladatokba.