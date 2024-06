Szinte minden borlovag tudja az országban, hogy június harmadik szombatján Szent Donát Borünnep van, mely egyben a Kárpát-medencei Borrendek, borbarátok és Borkirálynők Találkozója is. A szervező Szent Donát Borrend tagja a Magyar Borrendek Országos Szövetségének, ezért elsősorban az ernyőszervezet tagszervezetei jelentek meg az ünnepen, de szép számban érkeztek a csókai borrend barátai is és persze megszépítették az első széksort a borkirálynők is.

A találkozó célja elsősorban a barátságok ápolása, az új kapcsolatok építése és az új tagok bemutatása, felavatása volt. Persze nem feledve a borászat hagyományainak, valamint a vidék gasztronómiai értékeinek megőrzését és bemutatását sem, hiszen éppen a tradíciók védelmét és a kulturált borfogyasztást tűzték Donát lovagjai a zászlajukra.

A település művelődési házában volt a vendégvárás és a regisztráció, majd a bőséges, házi készítésű reggeli. A száznál is több embert Bognár Gábor, a Szent Donát Borrend nagymestere terelte be a nagyterembe, ahol aztán, beszédeket és köszöntőket követően, megtörtént a három új tagjelölt bemutatása, avatása. Régi hagyomány a borrendnél, hogy verses formában mutatják be a tagjelölteket, akik aztán a saját szavaikkal is elmondják, hogy miért is vállalták a tagságot? A 2024-es esztendőben Belovai T. Johanna, Bognár Sándor és Tomcsik Bence vette fel a smaragdzöld mundért és hozzá a védőszent képével díszített, kétoldalas öntött bronzmedált.

Az avatási ceremóniát követően felsorakozott a díszes menet és a Csókakői Polgárőrség felvezetése mellett megindult a megközelítőleg 150 fős, díszes emberfolyam a falu főutcáján, egészen a templomig, ahol a Szent Donát szobor előtt Fűrész György tartott beszédet. A polgármester a védőszent közbenjárását kérte a megjelent vendégekért, a jó borért, és persze arra is kérte Szent Donátot, hogy tartsa távol a jégesőt és a villámcsapásokat a csókakői szőlőskertektől.

Egy rövid templomi kitérőt követően a Tordai kettőskereszthez vonultak, ahol Szili Sándor borait, Ezerjóit kóstolhatták, közvetlenül a himnuszok éneklése után. Később Kis Miklós fogadta a rekkenő hőségben is nehéz egyenruhát hordó tömeget, ami hálás volt a vendéglátásért és a hűvös Sárgamuskotályért. A séta java csak ekkor kezdődött, ugyanis Zsipi Gyula, a házigazda borrend elnöke egészen a Förhétz-Zichy Pincéig vezette a menetoszlopot. Ez a pince, méreteit tekintve nem csak Csókakőn kiemelkedő, hiszen az egész Móri borvidék legnagyobb pincéi közé sorolható.