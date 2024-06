A részletekről Iváncsa polgármestere, Molnár Tibor adott hírt a község közösségi oldalán, ahol úgy fogalmazott: nagy öröm, hogy egyre több gyerek születik, és nagyon sok kisgyermekes család költözik Iváncsára, de ez azzal is járt, hogy 14 helyi kicsit nem tudtak felvenni az óvodába. A polgármester a bejegyzésben arra is kitért, a helyi bölcsődében is hatalmas a túljelentkezés, ám egy új óvodai csoport elindítása a bölcsőde helyzetén is javíthat, hiszen így a 2,5 éves kort betöltött gyerekeket már el tudnák helyezni az óvodában.

– Az új csoportszobát már korábban kialakítottuk, a mosdó és az öltöző felújítását a nyáron elvégezzük, valamint a szükséges bútorokat is beszerezzük – fogalmazott a polgármester, s arról is beszélt, az óvoda vezetőjével egyeztetve a bővítés által létrejövő álláshelyeket is meghirdették, ám azok betöltése egyelőre nehezebb feladatnak tűnik.

– Az érintett, korábban felvételt nem nyert szülőket az óvoda vezetője a következő hetekben tájékoztatni fogja, remélem, ez az intézkedés sok család számára jelenti majd a munkába való visszatérés, illetve gyermekük megnyugtató óvodai elhelyezésének lehetőségét – tette hozzá Molnár Tibor.