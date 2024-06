Valószínűleg nem csak a Velencei-tónál, de máshol is jellemző, hogy az emberek úgy mennek el a rég ismert helyek mellett, hogy „ez is megújult, az is megújul - hát ez természetes” – ezzel a képpel kezdte előadását Bársony Péter, a Velence Resort&Spa igazgatója a Velencei-tavi Turisztikai Évdanyitón, ahol a szakember a térség turisztikai állapotáról adott helyzetjelentést az érdeklődőknek.

- Nyilván rááll a szemünk arra, hogy még ezt is meg kéne újítani, azt is meg kéne újítani, de tulajdonképpen alig vesszük észre a változást: pedig döbbenetes fejlődésen megy keresztül a Velencei-tó! Biztosan lehetne még gyorsabban, még többet, még jobbat csinálni, de azt kell mondjam, hogy tényleg olyan mérföldköveket lépünk át, amelyekre nem feltétlen gondoltuk akár néhány évvel ezelőtt is, hogy erre lehetőség lesz. Arról nem beszélve, hogy a Covid hatásait kezdjük kinőni. Ez kifejezetten örömteli itt a Velencei-tónál. A turizmus ilyen rövid gyógyulási időszakára nem is emlékszem a világban! De reméljük, hogy ez a tendencia meg is marad!

A Velencei-tó turizmusát jól ismerő szakember hangsúlyozta azt, amit mostanában sokan megtesznek, de nem lehet elégszer elmondani: „van víz a tóban!”.

- Ez a tény a turizmus helyzetét különösen nagymértékben befolyásolja itt a Velencei-tó környékén, mert bármit is mondunk, az elmúlt 30 vagy akár 80 év turisztikai háttere a Velencei-tónál mégiscsak a fürdőzésen, a tó használatán alapul. Így nem meglepő, hogy egy tavat - turisztikailag – tehát főleg strandcéllal, akkor lehet használni, ha van benne víz is, tehát ez a tény az elmúlt évek ismeretében kifejezetten örömteli – fogalmazott Bársony Péter, aki egy vízügyi grafikonon mutatta be az elmúlt két év vízállásának változását. Cikkcakkos rajz tárult a közönség elé, melyen a mérték 100 centiméterről indult, zuhant egy nagyot, majd pedig a tavalyi 110 centiméter után idén már több mint 140 centimétert láthat az érdeklődő.

- Nagy reményünk tehát, hogy az idei nyári szezonban a strandolókat sem kell elfelejtenünk, illetve hogy nem az lesz a Velencei-tóban a fő vonzerő, hogy a napágyakat akár a parttól 100 méterre be lehet vinni, ha valaki magányosan szeretne napozni.