Legyen ott a szívben pecsétül és bélyegül, hogy mi történt a nemzetünkkel, mondta Szabó Márk református lelkész Pákozdon

Fotó: feol.hu

A lelkipásztor ezután a pákozdi hadi emlékműről beszélt, az ott lévő névsorból egy nevet emelt ki: Törzsök. E névben benne van, hogy ők egy törzs tagjai.

– Most is itt vannak, talán itt laknak köztünk, ahogyan a magyar testnek a tagjai ott laknak Kárpátalján, ahol most háború dúl, Felvidéken, Délvidéken, Erdélyben és Őrvidéken. A pákozdi református templom szószékét egy kendő borítja, amire ez van írva: Körösfő. Körösfő Pákozd egyik testvértelepülése. Minden vasárnap, amikor én ott Isten és a gyülekezet előtt leteszem a Bibliámat a körösfői terítő mellé, eszembe jut: lehet, hogy vannak határok, ideig-óráig. De ha ezeket a határokat nem tudjuk a szívünkben és a fejünkben eltörölni, akkor tovább élnek majd és magasodnak. Hajtsuk meg a fejünket és gondoljunk az összetartozásra, egymásra és imádkozzunk azokért a testvéreinkért, akik a jelenlegi határokon innen és azokon túl élnek.

A Pákozdi Népdalkör alkalomhoz illő, szomorú dalokat énekelt

Fotó: feol.hu

A Pákozdi Népdalkör éneke után a résztvevők – közöttük Kardos Ádám polgármester és Pikó Zoltán alpolgármester – megkoszorúzták az összetartozás emlékművét, majd a diktátum aláírásának időpontjában megszólalt a harang.