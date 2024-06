A Kossuth tér jelenleg füves területén épülhet fel Martonvásár új bölcsődéje. A beruházással újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a település.

– Ez az intézmény, amelynek az alapkövét ma lerakjuk, túlmutat a településhatáron, és tovább erősíti azt az együttműködést, amely a kistérségben az elmúlt másfél évtizedben kialakult. Ezt az együttműködést még tovább kell építenünk, és ebben a munkában számítunk a választókerületre és természetesen a vármegyei önkormányzatra is. Brunszvik Teréz alapította Magyarországon az első óvodákat, az unokahúga, Teleki Blanka, az első nőnevelő intézményeket, leányiskolákat, a másik unokahúg, Júlia, az első bölcsődealapító volt hazánkban. Ebben a szellemben helyezzük el ezt az alapkövet – mondta köszöntőjében Horváth Bálint, Martonvásár alpolgármestere.

Pannónia Szíve országgyűlési képviselője beszédében felidézte: másfél évtized telt el azóta, hogy Magyarországon beköszöntött egy családbarát fordulat.

– Miért volt szükség erre a családbarát fordulatra? Európában óriási vita zajlott és zajlik a mai napig is arról, hogy azt a demográfiai katasztrófát, ami jellemzi Európát, hogyan is lehet kezelni. Magyarország egyértelműen állást foglalt amellett, hogy nem idegen állampolgárok beengedésével szeretné ezt a problémát megoldani, hanem a családok támogatásával, és a kormány szeretné segíteni a magyar családokat abban, hogy az általuk vágyott gyermekek megszülethessenek, hogy ez ne egy anyagi kérdés legyen – fogalmazott Tessely Zoltán, s hozzátette: a családteremtési rendszernek az otthonteremtési támogatás a legfontosabb pillére, ehhez járulnak hozzá a CSOK Plusz adta lehetőségek és a családbarát adórendszer is.

– Megkülönböztetett figyelemben részesültek hosszú évek óta a bölcsődei férőhelyek számának növelését célzó fejlesztések – folytatta az országgyűlési képviselő. – Ennek köszönhetően mára azt mondhatjuk, hogy az országban 1130 településen van bölcsődei ellátás, ami azt jelenti, hogy a településeinknek az egyharmadában hozzá lehet férni bölcsődei ellátáshoz. 2010-ben ez a szám alig haladta meg a 300-at. Az akkori 32 ezer helyett most 65 ezer férőhely elérhető a bölcsődei ellátásban. Csak az elmúlt egy esztendőben 4000 új férőhely jött létre. Büszkék lehetünk arra is, hogy a bölcsődei dolgozók megbecsülése terén is léphettünk előre, hiszen a hivatásukkal generációkra, nemzedékekre hatást gyakorlók bérét 2010 óta négyszeresére sikerült emelni. Mindezen intézkedések célja és feladata, hogy gyermekeink biztonságos, korszerű környezetben, a legfelkészültebb nevelők mellett tölthessék azt az időt, amíg a szülők dolgoznak.