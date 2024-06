„A haza egyenlő volt mindig, ezer év óta már és mindig az is marad!”- ezzel a mottóval rendezik meg június 3-án a következő Történelem klub rendezvényét a Nemzedékek Házában. A „gondolatok és emlékek Trianonról” alcímű találkozóra a Nemzeti Összetartozás Emléknapja előtti napon kerül sor, éppen ezért nem is kérdéses, hogy a trianoni békediktátum lesz az előadás fő témája. A klub előadója ezúttal is Oláh László nyugállományú honvéd alezredes, a Katonai Emlékpark Pákozd, Nemzeti Emlékhely szakmai igazgatója, valamint Kovács Ágota Johanna, az emlékpark történésze lesz.