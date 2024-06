Az öreghegyi Bányató kistestvére – így jellemzi a Ráchegyet az a tájékoztató tábla, amely az Apatini utcából nyíló régi bányagödör újonnan kialakított tanösvényén vezet. Székesfehérvár önkormányzata az elmúlt hetekben adta át a város lakosságának a vadonatúj tanösvényt, melyet most alaposan megnéztünk. Kíváncsiak voltunk arra, mi változott a korábbiakhoz képest és mit tudott elérni a város abból, amit gyakorlatilag már 2006 óta terveztek.

A kis gödör nem is olyan kicsi: 4,68 hektáros területe egy jó óra alatt kényelmesen körbesétálható minden korosztály számára. Ezt tapasztalhattuk is ottjártunkkor, amikor Lencsés Rita gyógynövény szakértő épp nyugdíjas csoportjával sétált a területen. Volt is mit nézni bőven – árulta el a feol.hu-nak: pongyola pitypanggal, keskenylevelű és nagy útifűvel, fekete bodzával, nagy levelű hársfával, dióval, akáccal, vérehulló fecskefűvel, csalánnal, ibolyalevéllel, fűzfával és nyírfával, vadgesztenyével, nagybojtorjánnal és ligeti zsályával is találkoztak ezen a kicsit borús nyáreleji napon. A természet tehát továbbra is burjánzik, a tanösvény a terület természeti értékeinek figyelembevételével lett kialakítva. A gazdag fauna mellett csodálatos és különleges geológiai képződményeken is végigsimíthatja a tenyerét a látogató, s pont ezek azok, amelyek miatt már 2012-ben természeti érték besorolást kapott. Meglepő lehet, de ezek a képződmények a Velencei-hegység nyugati nyúlványai.

Vadregényes növényvilága fel-felbukkan a murvával felszórt, könnyed sétára alkalmas sétányokon, kis lépcsők mentén, melyeknek most is vagy a virága vagy a termése várja a kirándulókat: van itt som, bodza, galagonya és színes, a beporzó rovarokat hívogató vadvirág-bár. A táblák végig egyértelműen vezetik a látogatókat, s mindenhol kapunk némi információt is a területről. Kiderül például, hogy az a pici lépcsősor, ami egy kis vizes élőhelyhez vezet, tényleg egy parányi tó, amely egy óriási esőzést követően alakult ki. Ez a terület vonzza a vízi élőlényeket, vízimadarakat is. A hüllőfajok, mezei tücskök, rovarok, lepkék kedvenc terasza pedig az az egyedülálló természeti érték, amely a tanösvény közepén magasodik a látogató fölé: a mélységi magmás kőzetből kialakult gránitkúp bizonyos szempontból egyedülálló – arról, hogy miért, az előtte álló színes tábla tájékoztatja a vendéget.