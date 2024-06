Ebben az időszakban indult a Rosa Mistica Katolikus Vegyeskar is, melynek szintén alapító tagja volt. Az énekkar először csak templomi szolgálatot látott el, majd a repertoár bővülésével már nem csak Bodajkon, hanem a környező települések rendezvényein is felléptek. Időközben a vegyeskar nevet váltott és lett SzívHang Kórus Egyesület, melynek jelenleg is a vezetője Erzsike. Az évek alatt sikerült a kórus tagságát egymásért felelősséget érző, együvé tartozó közösséggé kovácsolni, akik a zene segítségével igyekeznek megőrizni lelki és testi békéjüket, egészségüket”

Hozzátették még a méltatás során azt is, hogy a díjazott ma már ugyan nyugdíjas éveit éli, de vitalitása semmit sem csökkent a fentebb felsoroltakon kívül aktív résztvevője a helyi karitász csoport munkájának, valamint a katolikus egyház képviselő testületének is tagja.

A fontos hírek hozója

Szekszárdiné Kovács Éva is a kitüntető Móró Mihály Díjat kapta Bodajktól. Az elismerés tulajdonosa Móri született 1966. augusztus 3-án. Öccsével együtt Bodajkon nevelkedtek, és itt végezték általános iskolai tanulmányaikat is. Életpályájáról a következő hangzott el.

„Kovács Éva az általános iskola után a Hazai Fésűsfonó- és Szövőgyárban kezdett el dolgozni, a kivarró részlegen helyezkedett el. Később a Magyar Posta dolgozója lett, ahol közel negyven évig dolgozott, egészen nyugdíjazásáig.

Munka közben megszerezte a szükséges végzettséget, a hosszú évek alatt hosszabb-rövidebb ideig mindegyik kézbesítő körzetben dolgozott. Megismerte a település teljes lakosságát, és vált valamilyen szinten bizalmasukká is, hiszen a postai kézbesítők vitték a csomagokon, újságokon kívül a leveleket és táviratokat is, akár örömteli, akár szomorú híreket hozva. Postásként mindig víg kedéllyel tekert végig a körzetén, akármilyen idő volt, hóban-sárban, esőben vagy negyven fokban és napsütésben, akár fájós lábbal is végezte munkáját. Kollégái és ügyfelei problémáihoz mindig segítőkészen állt hozzá, amire megkérték, azt a lehetőségekhez képest próbálta teljesítette is.”

Harminc év munkáját értékelték

A Bodajki Tollaslabda Sportegyesület átvehette a város Dr. Cserháti Károly Díját.