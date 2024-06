Fejlesztés 1 órája

Teljesen megújult a község régi "téeszes" játszótere

A régi játszótér – csak így utaltak éveken keresztül arra a területre Zámolyon, ahol a valóságban volt is meg nem is játszótér. De hogy most lesz, az biztos! Ha a szükséges engedélyek időben megérkeznek, akár már pénteken birtokba vehetik a gyerekek az új játékokat.

Így festett a terület kedden, de péntekre átadásra kész lesz minden! Fotó: Sallai Mihály

Annak idején még a termelőszövetkezet által, a 60-as években telepített játékokon játszhattak a legfiatalabb zámolyiak. Ezek azonban azóta nemcsak „kimentek a divatból”, de az Uniós előírásoknak sem feleltek meg. – Legalább 20 éves terv, hogy egyszer majd lesz a falunak egy jó játszótere, de csak most jutottunk odáig, hogy ezt az önkormányzat saját erőből meg is tudja valósítani – mondta Sallai Mihály, Zámoly újraválasztott polgármestere, aki azt is hozzátette, létezik ugyan a községben játszótér, ám azt egy helyi vállalkozó létesítette, nem az önkormányzaté. Az új játékokat a napokban telepítették, a területen már áll a vadonatúj, minden előírásnak megfelelő, kéttornyos vár csúszdával, hinta, libikóka, két rugós játék és egy homokozó is kialakításra került. Szinte minden játszótér esetében divatos kérdés manapság az árnyékolás. Nos, Zámolyon a játszótéren álló régi fák biztosítják a hűvöset. A játszóteret – amelyre mintegy 5 millió forintot költött az önkormányzat – úgy tervezik, pénteken adják át, feltéve, hogy addigra sikerül a szükséges tanúsítványokat beszerezni.

