A Ráchegy után a Rózsaliget teljes pompáját is érdemes megnézni azoknak, akik szeretnék látni, mi történt a teljes átültetés után Székesfehérvár egyik legszínesebb parkjában. Már mindenki nagyon várta, hogy kiderüljön, 2024 nyarán mit mutatnak azok a vadonatúj rózsatövek, melyeket Székesfehérvár városgondnoksága ültetett a város egyik legszínesebb parkjában. Megnéztük, s fotógalériánkban megmutatjuk, hogy bizony van mit nézni: a Rózsaliget összes bokra virágba borulva fogadja a látogatókat - akik bizony vannak bőven. Vannak itt piknikezők, kutyasétáltatók, de sokan csak átvágnak ezen a pompázatos téren a látványért, a savanyúvízért.

A Rózsaliget a város talán egyik legrégebbi parkja, amely már ötven évvel ezelőtt is felújításra szorult. A régebb óta fiatalok még egészen biztosan emlékeznek a vízesésre, a mesterséges kis folyóra is, melynek helyén most sétány kanyarog a pergolás pavilon és az ezerszínben pompázó rózsák körül. A Csitáry-kút jövőre lesz 90 éves, mellyel kapcsolatosan talán még kevesebben tudják, hogy eredetileg gyógyfürdő céljaira fúratták. 2024-ben tehát először borultak virágba a Rózsaliget új bokrai, amelyek reméljük, évtizedekig okoznak még örömet az erre sétálóknak.

