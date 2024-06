Egy ingyenes képzési programban a Kyndryl szakértői, önkéntes munkában nyújtanak Excel képzést a kórház HR és gazdasági területein dolgozók számára. A kezdeményezést később a kórház többi osztályára is kiterjeszteni tervezik. A képzés, illetve az ott megszerzett tudás jelentős segítséget nyújt abban, hogy a kórház dolgozói hatékonyabban tudják elvégezni a mindennapi feladataikat.

–Cégünk jelentős szereplőként kíván működni minden olyan közösségben, ahol jelen van. Ehhez szorosan kapcsolódik az önkéntesség gyakorlata, mely során a tudás alapú, a szakismeretek átadásával kapcsolatos programok kiemelt szerepet kapnak. Miután ezek a programok a megyei kórházzal több területen is kapcsolatban állnak, így adódott a lehetőség, hogy a kórházi dolgozók napi munkájához nyújtsanak segítséget a számítógépes ismereteik növelésével– mondta Presszer Péter, a Kyndryl Hungary Kft. ügyvezető igazgatója.

A kórház M épületében, vagyis a Skill laborban, annak is az informatikai termében tartott sajtótájékoztatón már ott ültek az iskolapadban a legújabb tanulók, akik elsajátíthatják a táblázatkezelés fortélyait, segítve ezzel a maguk és mások munkáját is.

–Igazán szerencsésnek mondhatja magát a Szent György Kórház. Vannak, akik kézzel fogható adományokkal, eszközökkel segítik a beteggyógyítást, mások pedig, mint most például a Kyndryl Hungary Kft., oktatással járulnak hozzá működésünkhöz. Mindig is nagy hangsúlyt fektettünk munkatársaink folyamatos képzésére, a meglévő tudásanyag frissítésére, ezért is nagy öröm számunkra ez a felajánlás, ami segít bennünket a hatékony feladatellátásban–hangsúlyozta Nyakas Eszter, a kórház ápolási igazgatója.

Már 20 dolgozó elvégezte ezt a tanfolyamot és most újabb munkavállalók készülnek két csoportban, hogy részt vegyenek a június 6-án induló képzésen. Ebben a turnusban a HR és a gazdasági területeken dolgozók élhetnek azzal a lehetőséggel, hogy Excel tudásukat fejlesztik a Kyndryl szakemberei. A tervek szerint a képzés tovább halad, így sor kerül majd valamennyi osztály dolgozóira.