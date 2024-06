A legkisebbeket Andi bohóc gyerekműsora csalogatta a színpadhoz, majd a Felicita KTSE növendékei szórakoztatták a közönséget. A délután egy sztárfellépőt tartogatott az érdeklődőknek, Csonka András színművész, énekes érkezett a piknikre, bár fellépését félbeszakította az eső, később folytatódott a koncert.

A Széna téri programok között a gyerekek is megtalálhatták a nekik való elfoglaltságokat, volt csillámtetoválás, arcfestés, kézműves foglalkozások, népi játszóház is. A felnőttek pedig ingyenes egészségügyi alapvizsgálatokon vehettek részt. A program Deák Lajosné önkormányzati képviselő támogatásával valósult meg. A Szénatéri piknikre ellátogatott Cser-Palkovics András polgármester és Molnár Tamás önkormányzati képviselő is.