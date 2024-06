Hosszú ideje vezeti már a települést, hogyan tudná összefoglalni az utóbbi időszakot?

Az idei évben egy újabb ötéves időszak végéhez érkeztünk, amely során a megszokott, mindennapos teendők mellett embert próbáló feladatokat is sikerrel teljesítettünk. Az elhúzódó COVID-járvány, a háború okozta bizonytalanság, a növekvő energiaárak és a mindezeknek köszönhető jelentős infláció az egyes háztartásokhoz hasonlóan érintette az önkormányzat működését is. A nehéz időkben tanúsított összefogás és sokak munkája tette lehetővé, hogy Sárkeresztúr mind közösségében, mind infrastruktúrájában gyarapodhatott az elmúlt évek nehézségei ellenére. Közösen elért eredményeink, valamint az Önöktől kapott visszajelzések megerősítettek abban, hogy az elkezdett munkát folytatni kell. A polgármesteri hivatás számomra mindig is a közösség szolgála- tát jelentette, a jövőben is ebben a szellemiségben kívánok a legjobb tudásom szerint Sárkeresztúrért ténykedni.

Milyen tervekkel indulnak neki a jövőnek?

Fontos, hogy előre meghatározzuk a következő évek legfontosabb feladatait. A felsorolás természetesen nem lehet teljes körű, a lakosságtól érkező kérésekre, javaslatokra továbbra is nyitottan tekintek. Mindig hálás vagyok ha megosztják velem észrevételeiket, javaslataikat, illetve megtisztelnek bizalmukkal. Építési beruházások tekintetében befejezzük az utcák aszfaltozását. Aszfalt burkolatot kap a kálozi elágazásnál található parkoló, buszforduló, és parkolóhelyeket jelölünk majd ki. Tervezzük, hogy járdát építünk az óvodától a Sárkánytó utca végéig, és felújítjuk a Dózsa György utca melletti járdát. Felújítjuk Bella István szülői házát, ahol állandó kiállítást rendezünk be, valamint közösségi kulturális események meg- tartására alkalmas helyiséget alakítunk ki Felszámoljuk az illegális hulladéklerakókat a településen és a külterületeken, illetve rendezzük a kóbor kutyák helyzetét, kutya menhelyet alakítunk ki a falu külterületén.

Nézzünk vissza egy kicsit, és beszéljünk az eddigi eredményekről?

Nagyon szívesen. Hét szociális bérlakás készült el eddig a településen, és kidolgoztuk az ezek bérbeadásához szükséges adminisztratív hátteret, a lakások folyamatosan lakottak. Energetikai fejlesztés történt az óvodában és a Bella István Művelődési Házban, hűtő-fűtő klímákat telepítettek az épületekben. Felújításra került a 6209. sz. út Sárkeresztúrt Sárosddal összekötő szakasza, ezzel együtt a Vörösmarty és az Ady Endre utca is. Elkészült a szabadtéri fitneszpark, de komoly bővítés történt az óvodai konyhában, így a közétkeztetést nagyobb kapacitásban tudjuk biztosítani. Mini bölcsődét alakítottunk ki a legkisebb gyermekek számára, így segítve a szülők munkavállalását. Ez persze csak néhány azokból a munkákból, amiket eddig megvalósítottunk, de a terveink között ha lehet még több feladat szerepel, amivel még szebbé és élhetőbbé szeretnénk tenni a településünket.