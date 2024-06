Az egyik elhurcolt, hadifogolynak nyilvánított fiatal utazási igazolványa

Fotó: Lovász Lilla

Simek István mindezt ott, a székesfehérvári Szentlélek-katonatemető kerítésénél beszélte el, majd elárulta azt is, miért akar találkozni a német hadisírgondozókkal. Bakonycsernye környékén is rengeteg német katona meghalt a második világháború során. Az egykori vízimalom udvarán például a szovjetek tizenhat fiatal német utászt lőttek agyon abból a Hitlerjugend műszaki alakulatból, amely ott állomásozott és próbált volna nyugat felé visszavonulni. A helyiek sokáig gondozták a sírjaikat, aztán a német hadisírgondozók elvitették a földi maradványokat közös temetőbe: talán éppen Székesfehérvárra. Simek István azonban arról is tudni vél, hogy ugyanannak az alakulatnak más egységeit lerohanták a Gaja-patak mellett és szörnyű mészárlást rendeztek a támadók. Az idős helyiek míg éltek úgy emlékeztek, a harcok után hetvenhét német holttestet szedtek össze, de azt már nem tudni, hová temették el őket. Simek István azt gyanítja, egy akkori erdőszél lehet a tömegsírjuk helye. Erről egyszer – hat éve – már írt a budapesti német nagykövetségnek, de nem történt semmi. Ezért minap felvette a kapcsolatot a Szebenyi István vezette Had- és Kultúrtörténeti Egyesülettel, hátha velük megtalálja a fiatal németek földi maradványait – ha ott vannak, ahol sejti őket.

Ha így lesz, arról biztosan beszámolunk majd. Addig is Szent Ágoston szavaival emlékezzünk rájuk: „Az élet ma is olyan, mint volt, ma sem más. A fonalat nem vágta el semmi, miért lennék a gondolataidon kívül… Csak mert a szemed nem lát… Nem vagyok messze, ne gondold. Az út másik oldalán vagyok, lásd, jól van minden.”