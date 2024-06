- Az Európa Parlament minden év őszén ír ki pályázatot azok számára, akik szeretnének a programhoz csatlakozni. Ezt a lehetőséget használtuk ki tavaly. A pályázatban azt kell leírni, hogyan tudja az adott intézmény a programot beépíteni a működésébe, miért jók és hasznosak a diákok számára a program biztosította lehetőségek – vágott a közepébe Győre Gabriella, a Lánczos angoltanára, a az EP program szenior nagykövete. Az egyébként angolt tanító tanárnő több napos továbbképzés után a nyári szünetben dolgozza majd ki azokat a konkrét feladatokat, oktatási célokat és kommunikációs csatornákat, amikkel ősztől az iskolában szakkör keretében foglalkoznak.

A sikeres pályázatot követően, május végén tartották az ünnepélyes plakettátadót, amellyel az intézmény hivatalosan is bekerült az Európai Parlament Nagykövet Iskola Programba. Miért tartja ezt fontosnak a tanárnő?

- A program fő célja felkelteni a fiatalok figyelmét Európa és az európai demokrácia iránt, ugyanakkor számtalan olyan lehetőséget is magában foglal, aminek köszönhetően a diákok utazhatnak Európában, tanulhatják, gyakorolhatják a nyelveket, új barátságokat köthetnek és megismerhetnek más kultúrákat. Emellett első kézből kaphatnak információt az EU országaiban való továbbtanulási, munkavállalási vagy éppen az önkéntes munkalehetőségekről, az elérhető ösztöndíjakról is. A programban az EU nagyon sok mindent támogat, ezzel is segítve a diákokat – foglalta össze Győre Gabriella, aki azt is kiemelte, tapasztalatok szerint a hazai diákok keveset tudnak az EU-ról és annak intézményeiről, hisz leginkább csak a tankönyvi szövegekre támaszkodnak, kevés a saját tapasztalaton keresztül megszerzett, élményalapú tudás.

Az iskolai nagykövet mellett a diákok közül választott junior nagykövetek segítik a munkát, a programot. Győre Gabriella reméli, a Lánczos tanulói mellett a tanárok is aktívan részt vesznek majd a programokban.