Az ember természeténél fogva társas lény, mondta már Arisztotelész, ókori görög filozófus. Szüksége van arra, hogy valahova tartozzon, egy közösség része legyen. Ugyanennyire fontos az is, hogy a hétköznapi gondokból, bajokból néha-néha kiszakadjon, kikapcsolódást találjon magának. Hasonló indíttatásból vágott neki a munkának Igaron Hadi Éva is, aki elkötelezett a helyi közösségi élet iránt, kezdeményezései pedig számtalan sikert értek már el a faluban. Így alakult meg két évvel ezelőtt a Napraforgó néptánccsoport is.

– Két éve Igar-Vámon rendeztünk Majálist, ahol vendégfellépőként köszönthettük a sárosdi Búzavirág néptánccsoportot is. Egyszerűen fantasztikus, és magával ragadó volt az a lelkesedés, az a tűz amit rajtuk éreztünk. Ekkor született meg a gondolat a fejünkben és határoztuk el azt, hogy megpróbálunk mi is megszervezni egy ilyen tánccsoportot itt, Igaron – kezdte gondolatait lapunknak Hadi Éva, az igari Napraforgó néptánccsoport alapító tagja. Hozzátette, először egy megbeszélést szerveztek, hogy felmérjék az igényeket.

A falu népe vevő volt a kezdeményezésre, hamarosan pedig megkezdődtek a próbák. Először még alig voltak többen tíz főnél, viszont az első fellépésükre már tizenkilenc fővel állhattak színpadra.

– A majális után júliusban egy nemzetközi néptánctalálkozót láthattunk vendégül szintén Igar-Vámon, ezen az alkalmon pedig már mi is színpadra állhattunk. Felemelő érzés volt határon inneni és túli néptánccsoportokkal megosztani a világot jelentő deszkákat. A fellépésre a Nemzeti Összetartozás táncát tanultuk be, amiben a mezőszilasi Németh László Általános Iskola tanulói voltak a segítségünkre, akik Benkéné Perus Rita segítségével ezt megtanulták már – folytatta Éva. Hozzátette, azért is volt számukra különleges ez az alkalom, mert ekkorra varrták meg saját kezűleg a fellépő ruháikat, amelyben anyagi támogatást az Igar Községért Közalapítvány nyújtott. Köszönetét fejezte ki emellett Igar Község Önkormányzatának is, amely a morális támogatás mellett a próbákhoz szükséges helyszínt is biztosítja számukra.