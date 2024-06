Ezúttal nem főztek sütöttek öt-hat féle házi, magyaros étket, nem vágtak le négy disznót, mint megtörtént ez többször is a múltban, de azért hagyományos gulyás és babgulyás bőséggel jutott a tányérokba. Bár a sokszáz éves mágikus múltra visszatekintő, napfordulóhoz, a fény és sötétség, a megújulás és az elmúlás váltakozásához kötődő ünnepet már a legidősebbek sem egykori jelentősége miatt köszöntik, azért ez a nap mindig jó alkalom maradt az együttlétre. A legjobban persze ilyenkor is mindig a fiatalok érzik magukat: akár egy texasi, ki lehetett próbálni a rodeó bikát, aztán az ugrálóvárat, meg lehetett lökni a kecskét, nem maradt el az íjászat és az arcfestés sem. A helybélieket Kovács Zoltán polgármester fogadta a rendezvényen, a kondér mellett, a szakács fontos pozíciójában pedig ezúttal is ott találtuk a vendégszerető alpolgármestert, Schilling Jánost.