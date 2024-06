A CIVITAS szakmai szervezet a városi közlekedés problémáinak megoldásában segíti az európai uniós tagországok nagyvárosait. Ennek része a Magyar CIVINET hálózat, amelynek Székesfehérvár Önkormányzata is alapító tagja. A szakemberek Székesfehérváron találkoztak a héten, a résztvevőket Mészáros Attila alpolgármester, a Magyar CIVINET elnöke köszöntötte. Ismertette az elmúlt évek legfontosabb úthálózat-fejlesztéseit, valamint beszélt az úthálózat terheltségéről és a közelmúltban bevezetett, illetve tervezett közösségi közlekedés fejlesztési célokról is, továbbá kitért a diákbérletek árcsökkentésének pozitív hatásaira is.

A városi közlekedést érintő kérdések közül a forgalommérés és -elemzés témájában önkormányzati szemszögből Nagy Zsolt, a Polgármesteri Hivatal Közlekedési Irodájának vezetője tartott előadást. Beszédében hangsúlyozta, hogy a kézi forgalomszámlálások nagy létszámot igénylő, egyre költségesebb élő munkaerő alkalmazása helyett a megjelenő innovációk, a mesterséges intelligencia segítségével egyre pontosabb adatok nyerhetők a rendszerekből. Ezek folyamatos elemzésére ugyan kapacitás kellene, de tervezői adatszolgáltatásoknál, döntéselőkészítő tanulmányokhoz már jól felhasználhatók a beérkező adatok. A cél az, hogy a jelenleg háromféle működő technológiával lefedésre kerüljön az úthálózat.

Ezt követően Batinkov Tamás, a GriffSzoft Zrt. fejlesztője mutatta be a Székesfehérváron is tesztüzemben működő Urbanalytics rendszert. Ez jelenleg a csomóponton belüli forgalomáramlásokat elemzi, és a folyamatos fejlesztésnek köszönhetően rövidesen a csomópontok közötti, hálózati forgalomáramlások is láthatóak lesznek. A szenzorok a Balatoni út–Vörösmarty tér—Budai út–Várkörút (bíróság előtti csomópont) útvonalon fogják elemezni az átmenő forgalom összetételét, így kapnak adatot a közlekedési szakemberek az átmenő forgalom nagyságáról. Előadás hangzott el emellett a budapesti forgalommérési adatok felhasználásról és a szegedi közösségi közlekedésben alkalmazott, szenzoros utas- és forgalomszámlálásról is hallhattak a résztvevők.