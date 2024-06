Ha nyár, akkor fagyi! Kevesen vannak, akik nem rajonganak a hűsítő nyári nyalánkságért. A székesfehérváriak olyan szerencsés helyzetben vannak, hogy városukban többszörösen díjazott fagylaltmester alkotásait kóstolhatják meg. Kovács Roland, az egyik székesfehérvári cukrászda fagylaltmestere harmadik helyezést ért el fagylaltjával az idei Év fagylaltja versenyen.

A Magyar Cukrász Ipartestület minden évben megrendezi a nagy népszerűségnek örvendő Év fagylaltja versenyt. A megmérettetésen öt kategóriában díjazzák a kézműves fagylaltokat és alkotóikat. Idén rekordszámú, kilencven fagylaltot neveztek a versenyre – ilyen kemény mezőnyben ért el harmadik helyezést Kovács Bálint a Rebarbarás makadámia nevű fagylaltjával a mentes kategóriában.

Kovács Bálint hét éve dolgozik fagylaltmesterként, három éve pedig versenyzik is alkotásaival az Év fagylaltja versenyen. Mint mondja, ez a verseny számít igazán ebben az iparban. – Háromszor indultam a versenyen, és mindhárom alkalommal értem el eredményeket. Idén harmadik lettem a mentes kategóriában, tavaly első lettem ugyanebben a kategóriában, míg tavaly előtt szintén döntős lett a fagylaltom – meséli Bálint, aki azzal folytatja, hogy a most díjat nyert fagyija egy epres rebarbarás makadámdiós fagylalt, amely édesítőszerekkel készült. Az alapját a makadámdió adja, amely meg is van pirítva, ez ad egy extra ropogósságot a fagylaltnak. – A mentes fagylaltok egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a mostani kínálatban, nemcsak nálunk, hanem az egész országban. Ezért gondoltam, hogy ebben a kategóriában indulok. Már tavaly kigondoltam ezt a fagylaltot, kísérleteztem, és ez nagyon ízlett nekem is és a törzsvendégeknek is. A jó fagylalt titka, hogy a legjobb alapanyagokból dolgozom, ez az egyik kulcsa annak is, hogy egy fagylalt díjnyertes lesz. Tulajdonképpen az alapanyagok harmóniája a meghatározó. Ezt figyeli a zsűri is. Nagyon sok fagylalt és alapanyag van, a fő, hogy a kölcsönösség megvan-e a jegyek között. Mindemellett természetesen számít a szakmai tudás, a technológia is – folytatja Kovács Bálint, hozzáfűzve, hogy figyelemmel kíséri a trendeket is, ez most a minden mentes kategória. – Egyre többen keresik a mentes fagylaltot, nemcsak azok, akik valamire érzékenyek (például laktóz), hanem mindenki, akinek fontos az egészségtudatos táplálkozás, aminek nyilván része az is, hogy körültekintően választjuk meg a desszertet is. Alapvetően igaz a felvetés, hogy a cukros fagylalt ízesebb, de a megfelelő, jó minőségű alapanyag kiválasztásával gyakorlatilag ugyanolyan eredményt lehet elérni a mentes termékeknél, mint a cukros társaiknál – mondja a fagyik mestere.