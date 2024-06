- Ez pedig nyilván a beérkező támogatások mértékén is látszik.

- Elmondható, hogy az országos kiterjesztésnek köszönhetően megtizenkétszereztük azt a volument, amit ez a program megyei szinten hozni tudott. Vagyis egyértelmű: van igény ilyen fajta jótékonyságra, van létjogosultsága ennek a programnak. De fontosnak tartok még egy dolgot megemlíteni, hiszen éppen most volt az összetartozás napja. A nemzet egységét sokféleképpen ki lehet fejezni – például az Országos Jótékonysági Vadászattal is erre törekedtünk, amikor az anyaországi minta alapján, 2020-ban megkezdtük a Nagy-Magyarország területén, határainkon túl, a jótékonysági vadászat valamelyik programjának működtetését, támogatva a magyarlakta települések kórházait. Ergo, a magyar gyerekek ebben a programban a határon kívül is részesülnek a támogatásunkból. Tehát ennek is van szerintem össztársadalmi jelentősége, nemzetegyesítő, nagyon erős identitáserősítő hatása. A támogatói adatok, melyeket a programjainknak köszönhetünk, ezt igazolják is: 389 orvosi eszközt szereztünk be eddig a támogatásokból, melyeket 25 kórházba juttattunk el. Forintosítva ez 221,7 millió forintot jelent, ennyit adományoztunk eddig a magyar egészségügy számára. Úgy fogalmazott nemrégiben az országban egy kórház főigazgató, hogy ez egy európai uniós forrás volumenével is felér. Vagyis az ellátási rendszerben ma már tényező ez a támogatás. Ez erősíti a hitemet, mely szerint önzetlennek lenni, időnket, pénzünket, egyszóval a javainkat áldozni, beteg gyerekeknek segítő kezet nyújtani az adományozás által, és mindeközben a közjót szolgálni, értékrendem szerint a legmagasabb rendű emberi cselekedet, amit valaki tehet. Ez az önzetlenség, összefogás, páratlan tenni akarás az, amit a magyar vadásztársadalom több mint egy évtizede gyakorol a magyar gyerekek számára. A Fejér vármegyei kórház gyermekosztálya 49,6 millió forint összeg értékben kapott tőlünk 38 darab orvosi eszközt ez idáig, ilyen összeg egyetlen más kórházba sem jutott a jótékonysági vadászatok után. Ám ami talán még fontosabb, hogy noha Fejérben, illetve Fehérváron azért meglehetősen sok multinacionális cég működik, senki nem adott ennél nagyobb összeget az osztálynak.