World Jumping Fitness és mazsorett bemutató után, Ingó Bingó gyerekkoncerttel, autentikus roma táncbemutatóval várták a családokat. Fellépett a Felicita KTSE, Farkas Adrián Michael Jackson-imitátor és koncertet adott Péter Srámek, valamint Jimmy és Nika is. A programon ott volt Székesfehérvár polgármestere Cser-Palkovics András is. A gyerekek nagy örömére volt ingyenes csillámtetoválás, arcfestés, kézműves foglalkozások, népi játszóház, valamint légvár is. A rendezvényen tartós élelmiszer gyűjtést szerveztek a Szárazréti Karitász csoport által gondozott családok javára. - olvasható a szekesfehervar.hu oldalán.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap