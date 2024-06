Közel 120 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásból fejlesztik a sukorói futópályát. A Toldy Emlékpark egyik legkülönlegesebb, a sportolni szerető közönség számára legkedveltebb része a Panoráma futókör, mely rekortán burkolatot kap, továbbá összekötik a meglévő sportparki futókörrel. A fejlesztésnek köszönhetően így mintegy 700 méteres futópálya áll majd a sportolni vágyók rendelkezésre. A munkálatok már megkezdődtek, melynek részeként, a futókör mellett építenek egy pihenőhelyet is információs táblával, napelemes kandeláberekkel, okospadokkal, hulladékgyűjtővel, kerékpár támaszokkal és kerékpáros szervízponttal.

A pályázat része egy, Sukorót és térségét komplex módon, turisztikai szempontból is feldolgozó, bemutató monográfia sorozat megvalósítása is, melyet „Sukorói füzetek” címmel ad ki az önkormányzat. Mindezek mellett megvalósul egy digitális látogató-tájékoztató mobil alkalmazás, amely a turisztikai látványosságokat dolgozza fel és mutatja be az érdeklődőknek. A tervek szerint az idei év végéig befejeződik a munkálatok java.

Fotó: önkormányzat