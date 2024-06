– Az út, amelyen elindultunk az jó irányba visz. Ezt szeretném folytatni, továbbra is nagy alázattal hiszen az eredmények igazolnak. A 2019-es választási kampányban, egyik fő programelemként fogalmaztam meg, a “pályázni, pályázni, pályázni és támogatást nyerni” szlogent. Ezt mindvégig szem előtt tartva elmondhatom, hogy a ciklusban eddig 29 nyertes pályázatot tudhatunk magunk mögött, melynek összértéke csaknem egymilliárd forint. Ebben a körben építettünk: helyi piacot és környezetének rehabilitációját, kül- és belterületi, valamint zártkerti utakat, új bölcsődét, faluház külső és belső teljes felújítását. Azt kell hogy mondjam, mind a szívem csücske, mert mind-mind a település szebbé és élhetőbbé tételét szolgálja. Ha mégis választanom kellene, talán mert most van folyamatban és mert egy 20 éves álmom válik valóra, akkor az óvoda bővítését emelném ki a sok közül. Ebben a projektben több, az épületben jelenleg nem található funkciójú helyiség és egy közel 90 négyzetméteres tornaszoba kap helyet. Nem utolsó sorban a fent említettek mellett az épület homlokzata egy attraktív főbejárattal, mögötte egy nagy alapterületű aulával is bővül, a tervező KŐ-Fa-L.A.T. Kft. tervezőinek, Szabó László és Draskovich Attila építész uraknak köszönhetően.

Átadták a mezőszilasi Zámbó Tibor Tornatermet

Fotó: Szanyi-Nagy Judit/Archív

Ahogy szokták mondani: kell egy csapat! Hogyan néz ki az öné a következő ciklusban?

– Mezőszilas lakóival alkotok majd csapatot. Hiszem, hogy a település ügyeit, csak együttes erővel és akarattal lehet előre vinni. Szükség van minden ember véleményére, akár kritikájára is. Számítok minden jóakaratú mezőszilasi lakos támogatására, korra, nemre, és rangra tekintet nélkül. Természetesen az emberek véleményét tiszteletben tartva, számítok minden megválasztásra kerülő képviselő, konstruktív közreműködésére is.

Mit jelent Önnek ez a település, ez a község?

– „Szülőföldem Mezőszilas” – írja Németh László, aki jómaga úgy tartotta, életében meghatározó, szívének kedves helynek Mezőszilast, hogy Nagybányán született. A faluhoz életén átívelő emlékek kötötték, irodalmi kibontakozásának is helyszíne volt. Én is így kötődöm Mezőszilashoz. Bár nem itt nőttem fel, de legtöbbet itt éltem és élek: mindig a település mozgatórugójánál tettem szolgálatot, a helyi önkormányzatnál. Célom továbbra is az, mint az eddigi életem során, hogy legyen jó a településnek, fejlődjön, bővüljön és a lakói szeressenek itt élni. Mezőszilas egy gyönyörű, különleges hely, ősi történelmi múlttal, sok-sok generáción keresztül átívelő családokkal, melyek számtalan nagy formátumú, híres személyiséget adtak a magyar nemzetünknek.