- A Habgyártó gép, habgép vagy habágyú néven is ismert eszköz természetesen bérelhető is, ám egy kisebb településen a mintegy 150 ezer forintos díj nem kevés kiadást jelent. Mivel nálunk évek óta nagy népszerűségnek örvend a habparty, amit falunapon, illetve a helyi lecsófőző versenyen is meg szoktunk rendezni, úgy döntöttünk, praktikusabb, ha vásárolunk magunknak egyet – mondta el kérdésünkre Szalók Róbert, a Vértesboglári ÖTE parancsnoka, aki azt is elárulta, nem olcsó mulatság egy ilyen gépet megvenni, ám nekik ezúttal akadt egy komoly támogatójuk: egy helyi cég hozzájárult a habgép árához. A befektetés akár meg is térülhet, ha a jövőben a bolgári tűzoltók is bérbe adják a masinát.

A habágyú a napokban érkezett meg a tulajdonosokhoz, akik nagyon várják, hogy be is lehessen vetni. Erre legközelebb augusztusban kerülhet sor, ekkor tartják a boglári önkéntes tűzoltók az évente szokásos lecsófőző rendezvényüket. Ha az időjárás kegyes lesz a habpartyhoz – ami a június eleji falunapon pont a rossz idő miatt maradt el – a gyerekek nagy örömére meglesz az első ÖTE-s habos buli!