Erika 26 éve csatlakozott a mentőkhöz, s mint közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat írja, azóta számtalan rászorulónak segített és százak köszönhetik neki életüket. A jellemzés szerint "Molnár bajtársnőt segítőkész, emberközpontú és jóindulatú szakemberként ismerték meg bajtársai, akinek mindig a beteg az első."

A nyugdíjba vonulás érdekessége, hogy Erika saját fiát, Norbertet is bajtársának tudhatja – aki mentőtechnikusként teljesít szolgálatot Csákváron –, így ő is részt vett édesanyja munkahelyi búcsúztatásán. Emellett – a bejegyzés tanúsága szerint – a múltban az is előfordult már, hogy anya és fia együtt mentettek életet.