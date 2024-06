Hárman indultak és mindhárman be is kerültek a mezőszentgyörgyi települési roma önkormányzatba a legutóbbi, június 9-i választások alkalmával. A helyi és az európai parlamenti választásokkal egy időben tartott nemzetiségi megmérettetésre 33 fő választópolgár kérte a felvételét a helyi névjegyzékbe, 42 százalékuk pedig élt is a jogával és ikszelt a nemzetiségi önkormányzati mandátumért indulókra. Ennek köszönhetően Vitéz-Farkas Ferenc, Molnár Richárdné és Molnár Viktor lett a település roma nemzetiségi önkormányzati képviselője.