Nyílt napot tartott az MCC Székesfehérvári Képzési Központja vasárnap, mely során a gyerekek belekóstolhattak a természettudományok és a technológia világába. Szeptembertől indul az MCC FIT program, amelyben szintén a természettudományoké és a technológiáé lesz a főszerep.

– A robotok világa foglalkozáson saját maguk készíthettek robotot a gyerekek, csupa újrahasznosított anyagból. A REBOT programot annak kitalálója, Vecsei Ákos mutatta be, segítve minden csoportot egy saját robot összeszerelésében. Tejfölösdobozokból, újrahasznosított műanyagból 3D-nyomtatóval előállított alkatrészekből és mikromotoros vezérlőkből áll a szerkezet, amely egy kis alapkészlettel akár otthon is elkészíthető. Ezeket irányítani is lehet, ahogy ez a rögtönzött labdajátékban is látszik – mondta el Nagy Attila, az MCC Székesfehérvári Képzési Központjának régiókoordinátora.

A délelőtt második része a természettudományok iránt érdeklődő kisdiákoknak szólt, a foglalkozásokat Fülöp Zsolt vezette. – Megnézzük, hogy a meggyújtott – és a hő hatására könnyebbé váló – teafiltert hogyan kapja fel, ragadja magával a meleg levegő, vagy éppen azt, hogyan reagál a fahéj a vízzel való találkozásra. Megmutatom, hogyan készíthetünk otthon lávalámpát – ezt a gyerekek nagyon szokták szeretni, hiszen színes, látványos, illetve hasonlít a készen vásárolhatóhoz, ezt mégis ők csinálják saját kezűleg. Ismerkedünk azzal is, milyen, a természetben megtalálható indikátorok vannak, amelyekkel meghatározhatjuk, hogy valami lúgos, savas vagy éppen semleges kémhatású – mondta el Fülöp Zsolt, aki még egy speciális, a gyerekek laboratóriumi köpenyén megpattanó és így mozgásba hozható buborékos játékkal is készült a fiataloknak.

A vasárnapi nyílt napon kipróbált dolgokkal a tanév során részletesebben is megismerkedhetnek az ötödik osztályos diákok, akiknek számos tudományághoz kapcsolódó képzések szerepelnek az MCC kínálatában. Június végéig van lehetőség csatlakozni a szeptemberben induló Fiatal Tehetség Programhoz – írta meg az ÖKK.