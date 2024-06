Csengetéskor a Tóvárosi Általános Iskola diákjai kedd reggel a megszokástól előtérően az iskolapad helyett az udvar fáinak árnyékában telepedtek le, hogy a mentőszolgálat szituációs gyakorlata során megismerjék a segélyhívás és az újraélesztés szakszerű folyamatát. A diákönkormányzati nap keretében a felsősöknek pályaorientációs napot tartottak, amelyen a diákok megismerkedhettek a rendőrség, a tűzoltóság, a mentőszolgálat, valamint a kormányhivatal munkájával.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Schnee Zoltánné, a Tóvárosi Általános Iskola igazgatója elmondta, hogy a diákoknak az idei diákönkormányzati napon a pályaorientációval kapcsolatos programokkal készültek, úgy mint bűnmegelőzés, KRESZ, katasztrófavédelem. – Főként az élet védelmével kapcsolatban láttak bemutatót a gyerekek. Mivel sporttagozatos iskola vagyunk, előfordul, hogy mentőt kell hívni. Nagyon sokat mozognak a gyerekek, testnevelésórán is történhet baleset, ezért a gyerekeknek is tudniuk kell, hogy baj esetén hogyan kell viselkedni. Iskolán kívül is érheti baj őket, mi pedig nagyon fontosnak tartjuk, hogy már általános iskolás korban felkészítsük a gyerekeket a segítségnyújtás szakszerű ellátására és önállóságra neveljük őket – fogalmazott az iskolaigazgató.