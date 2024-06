Szenczi Jánosné a sajtó munkatársainak jelenlétében visszaemlékezett, hogy több mint két évtizeddel ezelőtt – a COVID miatt egy rendezvény elmaradt – 5-6 késessel indult a fesztivál a Zichy ligetben annak a jegyében, hogy megmentsék a kihalófélben lévő késes- és kovácsmesterséget. A célt pedig sikerült is elérni, hiszen az évek során aztán egyre növekvő érdeklődés övezte a programot mind a látogatók, mind a mesterek részéről. Mostanra viszont odáig jutott, hogy a szombati közkedvelt rendezvényre minden eddiginél többen, összesen 88 késes, késkészítő, illetve kovácsmester jelezte részvételét az ország minden pontjáról, éppen ezért volt szükség arra, hogy a Rác utcához tartozó Szúnyog utcát is bevonják a forgatagba.

Látványos bemutatóval és programokkal csatlakozik a fesztiválhoz a Magyarországi Kovácsmíves Céh is, amely 1989-ben alakult azzal a céllal, hogy a kovács mesterséget életben tartsák. Az egyesület atyamestere, Takáts Zoltán a sajtótájékoztatón kifejtette, a fesztivál központi helyszínén, a Rác utcai templomkertben állítják fel műhelyüket, ahol „vasnyújtó” versennyel is készülnek a profik és az amatőrök számára. Mint mondta, az erőpróba lényege, hogy az adott nagyságú vasdarabot meghatározott idő alatt a leghosszabbra nyújtsák a vállalkozó szellemű jelentkezők. Mindemellett pedig arra is fény derült, hogy a fesztivál nyitó ünnepén tartják a „Fém a fémmel" pályázat eredményhirdetését, melynek munkáit a kovácsműhely mellett felállított sátorban tekinthetik meg az érdeklődők.

Viza Attila, Palotaváros önkormányzati képviselője is nagyon várja már a jubileumi rendezvényt

Fotó: Fehér Gábor / FMH

Viza Attila, Palotaváros önkormányzati képviselője a hagyományőrzés fontosságára hívta fel a figyelmet, amelyet a rendezvény méltón képvisel immáron húsz éve. Az önkormányzati képviselő a városi közösség nevében köszönetét fejezte ki emiatt a Fehérvári Kézművesek Egyesületének és megígérte, hogy lehetőség szerint szívesen részt venne a „vasnyújtó” versenyben is.

A Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat hagyományos szerb ételekkel és táncokkal készül – mondta Sándorovits László elnök, aki felhívta a figyelmet arra is, hogy a templomban idegenvezetéssel és kora este a Múzeumok Éjszakája keretében a szentendrei Jávor szerb ortodox kórus koncertjével várják a vendégeket.