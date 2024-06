Népi foglalkozások terévé avanzsált a Béke tér vasárnap délután. A Betyár tanya népi játszótéren számtalan régi, ma már kevésbé ismert népi játék várta a gyerekeket. Volt ott többek között bögre- és kalapdobáló, golyólabirintus, ördögvilla, libafutam, gesztenyecsúzlizda, kosaras körhinta, zoknimosoda és mozsárágyú is. A rendezvényre Cser-Palkovics András polgármester és Molnár Tamás önkormányzati képviselő is ellátogatott – számolt be a vasárnapi eseményről az ÖKK.

A finom illatokról Madarász Ildikó, a vidék háziasszonya gondoskodott, aki az édes kelt tészták egyszerű és változatos elkészítéséről tartott látványos és ízletes bemutatót. Különféle briósok, fonott kalácsok születtek a délután során, ezeket a résztvevők közösen fogyasztották el. Sokan választottak elfoglaltság gyanánt kézműves foglalkozásokat, volt, aki ólomkatonát öntött, míg más vászontáskát készített. A színpadon a Kabóca Bábszínház a Csókolom, hol a víz? című bábjátéka, valamint a Pitypang Zenekar várta a legkisebbeket, az idősebbeket pedig Váradi Eszter Sára és Keller János, a Vörösmarty Színház színművészei szórakoztatták örökzöld slágerekkel.

A rendezvényt az Alba Regia Alapfokú Művészeti Iskola Junior csoportjának műsora zárta. A Sipos Dániel és Palánki Réka vezetésével működő csoport előbb néptáncbemutatót tartott, míg az ezt követő táncházba a közönség is bekapcsolódott.