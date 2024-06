Sárbogárd városhoz tartozó település Sárszentmiklós nem világvárosi méretekkel rendelkező település, de az alapvető szolgáltatásokra igényt tartanak az ott élők is. Így most különösen is jó hír, hogy kissé más formában ugyan, de újraindult a posta szolgáltatás. A településrészen 2022-ig működött az önálló ingatlannal rendelkező posta, majd „ideiglenes” felkiáltással bezárta kapuit, hivatkozva a magas rezsidíjakra, illetve a gazdaságtalan üzemeltetésből fakadó problémákra. Az ott élők mindent megpróbáltak, aláírást gyűjtöttek, hivatali segítséget kértek, de nem sikerült megoldani a helyzetet, egészen idáig! Örömmel olvastuk az olvasói üzenetet, és kerestük fel Örkényi Zoltánnét, aki felvállalta, hogy az üzletében kialakítanak egy úgynevezett postapartner pontot. Az üzlet vezetőjével beszélgettünk!

A sárszentmiklósi postapartner pont!

Fotó: Bokányi Zsolt

Hogyan élték meg az ott élők ezt a helyzetet és a bezárást?

A helyiek nagy elégedetlenséggel és elkeseredéssel fogadták és nagyon nehezen vették tudomásul a posta bezárását. Sárbogárd polgármestere, Sükösd Tamás is keményen küzdött a posta újranyitásáért, de sajnos neki sem sikerült eredményesen közbenjárnia. A bezárás különösen az időseket és mozgásukban korlátozottakat érintette hátrányosan, mivel ők nehezebben tudták igénybe venni a postai szolgáltatásokat, ami átkerült a városközpontban, ami több kilométer távolságra van tőlünk.

Hogyan fogadták a település lakói az új megoldást, a postapartner pontot?

Az itt élők nagyon pozitívan fogadták a posta újranyitását. Az ötlet maga a helyiektől származik, akik többször kérték már tőlem, hogy nyissunk a Miklósi ABC-ben postát. Ennek eredményeként 2024 elején kezdtük meg a tárgyalásokat a postával, és sikerült megállapodniuk a szolgáltatás feltételeiről. Az új posta a Miklósi ABC-ben nyílt meg, és a lakosok nagyon várják az újranyitást, nagyon jó érzés, hogy segíthettünk.

Milyen időszakban és szolgáltatásokkal várják az ügyfeleket?

Úgy tervezzük, hogy az üzletünkben működő postapartner pont a posta hétfőtől péntekig 8:00-12:00 és 12:00-16:00 között lesz nyitva de a tervek szerint a nyitvatartási időt hamarosan bővítjük. Az elérhető szolgáltatások között lesz levél- és csomagfeladás, csekkbefizetés, belföldi postautalvány, készpénzfelvétel, képeslapok és borítékok árusítása, telefon egyenlegfeltöltés, OTP Bank készpénz be- és kifizetés, kincstári takarékjegy értékesítés, valamint biztosítás kötés is.