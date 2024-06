Nyugdíjba vonulása alkalmából köszöntötte Nagyné Lang Juliannát, a Fejérvíz Zrt. gazdasági vezérigazgató-helyettesét Székesfehérvár polgármestere hétfőn a Városházán. Dr. Cser-Palkovics András Polgármesteri Elismerő Emlékéremmel köszönte meg Nagyné Lang Julianna több évtizedes munkáját. A köszöntésen jelen volt Lehrner Zsolt alpolgármester, Laczi Péter, a cég vezérigazgatója, Fazekas Lajos műszaki vezérigazgató-helyettes, valamint Mészárosné Jasztrapszky Regina, a Polgármesteri Hivatal gazdasági igazgatója és Sulyok János, a Társaságfelügyeleti Iroda vezetője – írta meg az ÖKK.

Nagyné Lang Julianna 1996-ban csatlakozott a „vízműves dolgozók” csapatához, amikor Sárbogárdról Székesfehérvárra költözött családjával. A víziközmű ágazatban eltöltött majd három évtizedes munkája során folyamatosan bizonyította rátermettségét, szakmai kompetenciáit. Ezeknek köszönhetően ismerte, átlátta a vállalati rendszereket, folyamatokat, melyek folyamatos fejlesztésében, átalakításában szakmai irányítóként is mindig aktív részt vállal, lehetett ez akár az SAP fejlesztése, adatszolgáltatások tömkelege, vagy a közelmúltban az integrációs folyamatok koordinációja. Végigjárta a teljes ranglétrát: a kezdetekben közgazdasági és elemzési csoportvezetőként, később közel egy évtizeden át közgazdasági és számviteli osztályvezetőként tevékenykedett, majd 2021-től már gazdasági vezérigazgató-helyettesként irányította a társaság gazdasági egységeit.

Felsőfokú tanulmányait a Budapesti Gazdasági Egyetem pénzügyi szakán végezte, majd később vállalkozási mérlegképes oklevelet is szerzett. Munkáját mindig is maximális precizitás jellemezte, a szigorú szakmai, jogi útvesztőkben mindig jól kiismerte magát, és munkatársaitól is mindig ezt várta el. Különös gonddal ügyelt a részletekre, részfaladatokra, a jogszabályi és számviteli megfelelésre, a határidők betartására. A kollégák szakmai kérdésekben gyakran kikérték véleményét. Ő az a típusú vezető, aki elérhető, empatikus és toleráns, az ajtaja mindig nyitva állt a munkatársak előtt, és aki két feladat között is mindig szakított arra időt, hogy értékelje és megköszönje az elvégzett munkát, hogy a személyesebb viszonnyal tovább erősítse az egymás közti kapcsolatokat.