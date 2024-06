A megjelenteket Abkarovits József, a KDNP Székesfehérvári Alapszervezetének alelnöke köszöntötte, aki egyúttal egy szeptemberben induló programsorozat indulását is bejelentette. Az alelnök szerint az előadások lehetőséget teremtenek a közösségépítés mellett arra, hogy minél szélesebb körben megismertessék a fehérváriakkal a Kereszténydemokrata Néppárt értékeit és gondolatait.

A találkozón a keresztény Európa víziójának jövőképéről is beszélgettek a meghívott vendégek, Hegedűs Zoltán történész és László András, a Fidesz-KDNP megválasztott európai parlamenti képviselője. Mindketten egyetértettek abban, hogy az Európai Parlamentben szemmel láthatóan jobbra tolódás történt, ami esélyt kínál, hogy jobboldai fordulat legyen Brüsszelben, de akadnak még bőven kérdőjelek, így hogy ez jelent-e a gyakorlatban bármiféle áttörést az eddigi irányvonalhoz képest, azt még most nem lehet megmondani. László András szerint a választási eredmények tükrében létszámilag lenne rá lehetőség, hogy az Uniós bevándorlás politikában, agrárpolitikában, zöldpolitikában és a háborús helyzetet illetően is változás álljon be, de ez nagyban függ attól, hogy kik lesznek a vezetők az EU csúcsintézményeiben. Az EP-képviselő úgy vélte, a választások eredménye egyértelműen megmutatta, hogy a választópolgárok változást szeretnének, éppen ezért Brüsszelnek tudomásul kell vennie a választók akaratát.

Hegedűs Zoltán történész szerint Európának csak akkor van jövője, ha megőrzi az alapjait, amelyekre szervesen épült évszázadokon keresztül, ez pedig nem más, mint azok a keresztyén gyökerek, amelyek összekötik a tagállamokat. Hozzátette, ahhoz, hogy Európa újra megerősödjön és úrrá legyen a válságokon, egy útja van, vissza kell térnie oda, amit a második világháborút követően az Európai Unió alapító honatyái elképzeltek. Kiemelte, az Európai Unió az európai nemzetek összefogásán, a történelmi ellentéteken való felülkerekedésen és gazdasági együttműködésen kell, hogy alapuljon a keresztyén értékek mentén.