A Dunán levonult árhullám miatt érvénybe lépett a fürdőzési tilalom, amelynek következtében nem nyithatott ki a Szalki-szigeti szabadstrand. A szükséges engedélyeket a strand kinyitásához megkapták, derül ki az önkormányzat közösségi oldaláról.

A népszerű szabadstrand délelőtt 9 órától este 19 óráig látogatható, ez alatt vízimentő is figyeli a fürdőzőket. Továbbra is kérik a területre látogatókat, hogy tartsák be a nyitvatartást, hiszen akik nem a fent említett időkereten belül mennek be a vízbe, szabálysértést követnek el.

Szerző: Kovács Patrik