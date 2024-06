A történelmi belváros peremén álló, nagy múltra visszatekintő intézmény előkertje látványos fejlődésen ment keresztül az elmúlt időszakban. A korábban hatalmas fákkal, bokrokkal eltakart épület immáron előléphetett a takarásból, s az előtte lévő, gondozott kiskert méltó módon üdvözli az intézménybe érkezőket.

A kert ünnepélyes átadása egyúttal tökéletes alkalmat biztosított az intézmény fennállásának 85. évfordulójának megünneplésére is. Szécsi Ildikó, a Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum igazgatója arról beszélt, mivel az iskola lokációja miatt nap mint nap sokan elmennek az épület előtt, fontos a szép környezet kialakítása, s egyúttal köszönetet mondott a kivitelezéshez szükséges anyagi támogatásért Szabó-Bakos Györgyné önkormányzati képviselőnek.

Fotó: Simon Erika

– Az iskola a hírnevéhez méltóan, a város zöldítési programjához csatlakozva megálmodta és megvalósította ezt a szép zöldszigetet a város közösségének nagy örömére – fogalmazott Lehrner Zsolt alpolgármester, aki az ünnepi évforduló kapcsán felidézte: az iskola fennállásának 85 éve alatt számos kiváló tanár tanított az intézmény falai között, amely megannyi kiváló szakembert és közéleti személyiséget adott a városnak. Itt tanult például Sohonyai Edit író, Tornyai Gábor atya, Tárnok Ákos zenész, Aracsi Norbert filmrendező és Majoros Andor táncpedagógus is.

Az intézmény 2020 óta a Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum fenntartásában működik. Hoczek László József, a KASzC főigazgatója az épület előtt állva felidézte: amikor először lépett be az intézmény kapuján, akkor ezen a helyen egy már-már átláthatatlan bozótos fogadta, amelyből az igazgatóhelyettes, a tanárok és a diákok munkájának köszönhetően egy gyönyörű zöld oázis keletkezett.

– Azt gondolom, egy élelmiszeriparral, agrárképzéssel foglalkozó intézménynek igenis példamutatóan kell eljárnia még egy olyan városban is, amely alapvetően nem az agráriumról, hanem sokkal inkább a szolgáltatásokról, az iparról, a kereskedelemről, a közgazdaságtanról szól. Az intézmény olyan, szakmai versenyeken elért eredményeket tudhat maga mögött, amelyek országosan is példaértékűek az agrárszakképzésben. Remélem, hogy ez a projekt is nagyon jó kezdet ahhoz, hogy az intézmény felfelé ívelő pályán kezdjen mozogni a következő években, évtizedekben. Ehhez mind a várossal, mind az agrárminisztériummal igyekszünk jó kapcsolatot tartani, a város érdekeit képviselve olyan, az intézmény minőségét javító beruházásokat eltervezni és megvalósítani, amely eredményeként az ódon falak között működő iskola egyre közelít a ma elvárt színvonalhoz – fogalmazott a főigazgató, aki újságírói kérdésre elmondta: mindent megtesznek annak érdekében, hogy a következő években az intézmény homlokzatának felújítása is megvalósulhasson.