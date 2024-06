– Mint a legtöbb hegyvidéki településen, nálunk is gondokat okozott a hirtelen lezúdult csapadék – számolt be a fejleményekről a településvezető. – Folyamatosan karbantartjuk a vízelvezető árkokat, azonban ilyen mennyiségre nem lehetünk felkészülve, az árokrendszerek ezt még nem bírják.

Pákozd felső településrészein, az úgynevezett üdülőövezetben – ahol egyébként egyre több az állandó lakos – az utak nagy többsége még nem aszfaltozott, és ilyenkor azokat mindig átmossa, tönkreteszi az eső. Megoldást nyilvánvalóan az aszfaltburkolat kiépítése jelentene, ám miközben ez igen költséges beruházás lenne, egy ilyen döntés nem is volna túl logikus, hiszen azokon a területeken még hiányzik a vezetékes ivóvíz és a szennyvízcsatorna hálózata. A közművekkel kapcsolatos hiányok pótlása többszáz millió forintos beruházás igényelne, amihez azonban eddig a legnagyobb igyekezet ellenére sem sikerült megfelelő módon igénybe vehető pályázati forrást találni.

Pákozd magaslati területei felől gyors iramban indult meg a csapadék

Fotó: Pákozdi önkormányzat



– Saját erőből képtelenek vagyunk egy ekkora beruházást megoldani – folytatta Kardos Ádám. – Azonban megtettük, hogy a hiányzó közműhálózat ellenére is ráhúztunk egy vékonyabb aszfaltréteget például a Szegfű utcára, hogy a lakók rendezett körülmények között közlekedhessenek, javuljon az életminőség és az esetlegesen érkező mentők, tűzoltók gyorsabban elérhessék a rájuk szorulókat. Sajnos azonban a belterületi településrészeken is akadnak olyan utak, ahol hiányzik a burkolat. A lehetőségeink korlátozottak, évi mintegy ötven millió forintot tudunk aszfaltozással kapcsolatos munkálatokra fordítani.

A polgármester tudja: a tegnapihoz hasonló, nagy mennyiségű csapadék kezeléséhez tovább kell fokozni az árkok gondozásával, állapotuk javításával kapcsolatos munkálatok mértékét, a vízelvezetők keresztmetszetének növelését. Az időjárás ugyanis a közeljövőben biztosan nem lesz kevésbé rapszodikus, mint amit ebben az évszázadban eddig tapasztaltunk.