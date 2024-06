A város közterületeinek ápolását és gondozását közel 20 éve az Enyingi Városvédő-Szépítő és Hagyományőrző Társaság végzi, akik a napokban megkezdték a köztéri padok felújítását. Méreg János, a társaság elnöke a feol.hu megkeresésére elmondta, hogy 6-7 évvel ezelőtt a Kossuth Lajos utca páros oldalán már elhelyezésre kerültek új köztéri padok, de a szemközti oldalra akkor még nem volt lehetőségük, hogy újakat helyezzenek el, most azonban közbejárásuknak köszönhetőn oda is újak kerülnek, amelyek aztán évekig szolgálhatják a lakosságot. Az elmúlt napokban már három pad is megszépült, de a társaság még több padot szeretne felújítani a városban, illetve annak balatonbozsoki részén.

Az elnöktől azt is megtudtuk, hogy a jövőben fából készült hulladéktárolók is szeretnének elhelyezni a padok mellett.