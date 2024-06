A már hagyományosnak mondható Kiss családtól indult rendezvény a tőle megszokott színvonalon színes műsorral örvendeztette meg a közönséget. Ezúttal is három település – Lepsény, Sárosd és Polgárdi – gyermekkórusai léptek színpadra Kissné Révfalvi Andrea köszöntője után.

Fotó: Polgárdi Hírek

A lepsényi alsó tagozatos énekkart Gobányi Kármen, a felső tagozatosakat Gabrieli-Kiss József készítette fel. Míg a sárosdiakat Kiss Bernadett, a polgárdiakat pedig Kissné Révfalvi Andrea.

Zongorán Izinger Attila és Gabrieli-Kiss József kísérte a kórusokat. Továbbá zongoraműveket adott elő Herbszt Anett, Jaksa Rebeka, Bujtár Szofi és Kovács Hanna, valamint a nyolcadik osztályosokból álló We Are zenekar is a színpadra állt – számolt be az eseményről a Polgárdi Hírek.

Fotó: Polgárdi Hírek

A rendezvény fővédnöke a 98 éves Fehér Józsi bácsi, táci karnagy, néptanító volt, aki feleségével együtt vett részt a találkozón.