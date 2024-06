Megtelt az Országos Papi Otthon emeleti üvegfolyosója Orosz József köszöntésére. A nyugállományú ezredes június 21-én töltötte be 90. életévét. Ebből az alkalomból a körzet önkormányzati képviselője, Szabó Bakos Györgyné adta át a város ajándékcsomagját, valamint a miniszterelnök által aláírt emléklapot. Orosz Józsefet barátai, kollégái, családtagjai köszöntötték péntek délelőtt.

Mert torta nélkül nincs születésnap!

Fotó: ÖKK (Simon Erika)

A „határozottság és az elhivatottság példájaként” emlékezett rá Szolnokról küldött levelében ott szolgáló legidősebb unokája, Orosz Márton törzsőrmester, aki igazi példaképre lelt nagyapjában. „Nyugdíjas éveit épp akkor kezdte, amikor én megszülettem, de még ekkor is meghatározó szereppel bírt életében a haza szolgálata, a honvédségi közösségben való részvétel. A gyermeki csodálatból tisztelet, majd követendő példa lett számomra." Legkisebb unokája a helyszínen emlékezett a gyerekkorában együtt töltött időre, arra, hogy „a papa sohasem volt fáradt egy kis játékhoz”.

Boldog Születésnapot!

Fotó: ÖKK / Simon Erika

Nemcsak a munkahelyén, a közösségi eseményeken is mindig élen járt – mesélte róla Németh István, a Krajczáros Alapítvány elnöke, akivel aktív katonaéveiken túl az egyesületben is együtt dolgoznak. Orosz József tiszteletbeli kuratára a Krajczáros Alapítványnak, nagyon sokszor képviselte az egyesületet, részese volt a kegyeleti túráknak itthon és külföldön egyaránt. A barátok és ismerősök mellett levélben köszöntötte az ünnepeltet Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke és egykori szolgálati helye, az MH Nagysándor József 51. Híradó- és Vezetésbiztosító Dandár parancsnoki állománya is.