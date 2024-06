Ahogy arról a napokban hírt adott a körzet önkormányzati képviselője, Mészáros Attila, mostantól napelem látja el energiával a Sóstó Vadvédelmi Központ és Közösségi Ház épületeit. Mint közösségi oldalas nyilatkozatában fogalmazott, „Örülök, hogy újabb lépést tehettünk a központ üzemeltetési költségeinek csökkentése érdekében! Nagy öröm, hogy folyamatosan nő a központ látogatottsága és az ellátott madarak, állatok száma! Köszönöm a vadvédelmi központ munkatársainak folyamatos, kitartó munkáját”.

A feol.hu kérdésére Csete Gábor, az üzemeltetésért felelős Városgondnokság munkatársa elmondta: múlt héten megtörtént az E.on rákapcsolása is, így a hőszivattyúval, többrétegű szigeteléssel és padlófűtéssel ellátott épület a remények szerint akár teljes önellátásra is alkalmas lesz. Az első hónapok tapasztalataira persze azért még szükség van: az áramfelhasználás mértéke ugyanis függ az elkövetkezendő időjárástól is.