Évzáró és egyben nyárindító koncertre várja a fúvószene kedvelőit a Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és AMI növendékeiből álló fúvószenekar. A zeneiskola nagytermében június 20-án, csütörtökön 17 órakor kezdődő hangverseny műsorán nemzetközi indulók, filmzenék és könnyűzenei átdolgozások szerepelnek.

Így például a elhangzik a Bohemian Rapsody, a Remeber Me from Coco és a Karib tenger kalózai című film jól ismert betétdala is a zenekar előadásában, Zsédely Tamás vezényletével.

A belépés ingyenes, adományokat szeretettel fogadnak!