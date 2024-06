Jelenleg targoncavezetőként dolgozol, ami elég távol áll a fotós élettől. Miért nem a fotózást választottad kenyérkereseti forrásnak is?

– Akkoriban, mikor elkezdtem foglalkozni a fényképezéssel, a fotográfusi végzettséget elképesztő mennyiségű papírmunkához és szakmai végzettséghez kötötték. Mindemellett az iskolai tanulmányaim sem úgy sikerültek, ahogy szerettem volna, és húsz-, harmincévesen nem akartam már visszaülni az iskolapadba, hogy aztán még hosszas tanulóévek révén elvégezzek egy fotográfusi iskolát. Akkoriban a fotós képzést is nagyon megbonyolították, külön képzés volt a portré-, a rendezvény-, és a gyerekfotózára. Művészkedni lehetett volna, de ahhoz tőke kell. A művészképek nagyon jól működnek egy kiállításon, de nem lehet belőlük megélni.

Hol tanultad a fényképezés szakmai fogásait?

– A hatvanas, hetvenes években kiadott szakkönyvekből, aztán amikor bejött az internet, akkor a világhálón találtam nagyon jó oktatóanyagokat. A közösségi médiában való megjelenés is segít a fejlődésben, mert azonnal van visszajelzés, valamint a digitális technika segítségével egyből látom, milyen lett a kép, így a folyamatok felgyorsultak.

Hogy indult a műtermi fotózás?

– Otthon berendeztem egy műtermet, ez megoldható volt viszonylag kis költségvetéssel. Eleinte rokonokat, ismerősöket fotóztam. Aztán ahogy az érdeklődésem és a stílusom a komolyabb témák felé fordult, a modelljeim is változtak. Például amikor hölgyeket fotóztam, ott bizony el kell engednie magát a modellnek, le kell vetkőznie a gátlásait, erre pedig nem mindenki alkalmas. Nehéz modellt szerezni; akkoriban a közösségi médiában volt két oldalam, ahová mindig kiírtam, milyen jellegű képekhez keresek modellt. De fotóztam az akkori, aktuális párjaimat is, már csak azért is, mert már akkor is az a divat járta, hogy jelentkezett valaki, mondta, hogy nincs portfóliója, de olyan árat kért, ami abszurd volt. Természetesen, mint említettem, nem nyers meztelenséget fotóztam, hanem a kecses, női vonalakra fókuszáltam, melyeket absztrakt módon, nagyon tónusosan igyekeztem visszaadni a képeimen keresztül, sokszor fekete-fehér formában, emelve a kép művészi vonalát, hangulatát.