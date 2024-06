„A tavalyi évhez hasonlóan idén is úgy terveztük, hogy a vakáció ideje alatt nem lesznek előre tervezett munkák Budapest és a Balaton (Balatonvilágos) között az M7-es autópályán. Viszont az útburkolat állagromlása miatt, a biztonságos közlekedés érdekében több helyen is elkerülhetetlenné vált a felújítás” – közölte a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. szerkesztőségünkhöz eljuttatott levelében.

Kiemelték, hogy az M7 autópálya Érd és Székesfehérvár közötti szakaszán az aszfaltburkolat átlagéletkora meghaladja a 15 évet és az utóbbi időben az állapota több helyen is gyorsan romlott, ezért ezen az 54 km-es autópálya szakaszon a nyári időszakban legalább 8 km sávhosszban cserélniük kell a tönkrement burkolatot.

Azt is írták, a munkák ütemezésekor figyelembe veszik majd a nyári szezonális forgalmat, ezért csak azokat a részeket érinti a felújítás, ahol már most is három forgalmi sáv áll a közlekedők rendelkezésére, és ezt is csak a forgalmi szempontból kevésbé terhelt napokon. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy csak kedd és péntek közötti napokon lesznek terelések június és július hónapban a Budapest felé tartó oldalon, Székesfehérvár és az M0-s autóút közötti szakaszon úgy, hogy két sávon biztosítani tudják a folyamatos haladást.

A munkálatok pontos időzítését és a hozzájuk tartozó helyszíneket még nem részletezték, de mint írták, a tereléseket, ahogy eddig is időben és előre jelzik a közösségi oldalukon, honlapukon, valamint az Útinformon keresztül is tájékoztatják az utazókat.

