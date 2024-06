Komoly készülődés előzte meg a negyedik alkalommal megrendezett találkozót, ahol nem csak a környékből, hanem az ország különböző pontjairól is várták a motorok szerelmeseit, és a motorosokat egyaránt! A sportpályán a motorosokat, az iskolában pedig a borok kedvelőit várták a szervezők, ahol nem csak kóstolták, hanem díjazták is a kiváló nedűt! A borverseny eredményhirdetését követően, a motorosok gyülekeztek, és még a felvonulás előtt megszentelték a jelenlévő motorokat és motorosokat. A programban szerepel még a megszentelt motorok szépségversenye is, ahol különlegesen értékes ajándékot kap majd a legszebb kétkerekű tulajdonosa.

Köő Péter polgármester az unokájával érkezett a rendezvényre, aki nem ijedt meg a motoroktól!

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

A felvonulást követően pedig a színpadi műsorok kapnak főszerepet, hiszen a rendezvény szervezői kiváló programokkal várták és várják egészen másnap hajnalig a szórakozni vágyó közönséget. Fellépnek többek között a Erdős Csaba és Erdei Balázs kaszkadőrök, a Keleti Sor Rock Band, A Bestiák, a rendezvény záró akkordja pedig Tóth Jocó diszkós műsora lesz majd.