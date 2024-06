A bicskei trianoni megemlékezés alkalmával tudatosan szervezett a helyi közösség valóban olyan ünnepséget, amely feltöltötte minden résztvevő szívét-lelkét, s ezek nem csupán magasztaló szavak. Bicske határon túli, azaz 1920-tól elcsatolt testvértelepülése az erdélyi Tusnádfürdő és Réty mellett a kárpátaljai Csap, ahonnan az elmúlt években gyakran oda-visszautakat tettek a személyes barátság okán is a kisebb-nagyobb küldöttségek. Az orosz-ukrán háború árnyékában fájdalmasan beszűkült a látogatások gyakorisága, bár idén is érkeztek a földrajzilag nem távoli, ám a félelem miatt messzivé kárpátaljai vált településről vendégek, egy néhány éves terv megvalósulása révén. Gyönyörű lányok, modellek mutattak be gyönyörű, divatos ruhákat Pál István Szalonna szintén kárpátaljai származású muzsikus és zenekara, ahogyan hívják magukat, bandája csodálatos népzenei kíséretében. Divatbemutatót tartottak a Petőfi Művelődési Központban a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület közreműködésével!

Fotó: Szabó Tibor

A trianoni békediktátum gyászos napja régnek tűnik, 1920. június 4-e ugyancsak régen volt, ám 1948-1989 között erről sem illett beszélni, noha minden családban van családtag, vagy éppen családalapító az egykoron elszakított országrészből. A majd’ 40 éves hallgatás után felbukott végre az elfojtott sok-sok emlék a szívekből. A hivatalos megemlékezések Nemzeti összetartozás napjaként felszabadítva 2010-től szaporodtak el, emelt fővel nyújtunk kezet a kitartóknak, az ott maradt honfitársainknak, s az anyaországban otthonra lelteknek egyaránt. Bálint Istvánné bicskei polgármester hangsúlyozta ünnepi beszédében közös „szenvedélyünket”, a hazaszeretetet. E nap kapocs az egyharmadára darabolt Magyarország, a Kárpát-medencei magyarság, de a nyugati diaszpóra magyarjai között is, s a drámai emlékek mellett megtaláljuk a szépséget, felmutatjuk a megőrzendő értékeket is. A háborútól fenyegetett kárpátaljai magyarokat (és nemcsak őket) befogadjuk, támogatjuk itt és ott a szükségben, s mindent megteszünk a békéért, fogalmazott a polgármester.